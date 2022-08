Raport pe primele 6 luni. Scădere catastrofală a producției de energie electrică Producția de energie electrica a Romaniei a scazut dramatic in primul semestru al acestui an, inregistrandu-se un record absolut al ultimilor șase ani. Reduceri majore s-au inregistrat la energia hidro și cea pe baza de carbune, in timp ce energia produsa pe gaze, ale caror tarife au explodat, a crescut semnificativ. Specialiștii in energie atrag […] The post Raport pe primele 6 luni. Scadere catastrofala a producției de energie electrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seceta prelungita incepe sa afecteze tot mai mult sectorul energetic. Prețul energiei electrice la bursa e deja de cinci ori mai mare decat acum un an. Specialiștii in energie se așteapta la noi scumpiri din cauza lipsei capacitaților de producție.

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2- in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2-,…

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.V.2022, au totalizat 13.627.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.436.300 tep, in scadere cu 363.000 tep fata de perioada 1.I-31.V.2021, iar importul…

- Seceta incepe sa afecteze și sistemul energetic. Debitele raurilor sunt in scadere, iar contribuția hidrocentralelor la productia nationala a scazut chiar si la jumatate fata de normal.

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10.670.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 537.800 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.006.500 tep, in scadere cu 257.700 tep fata de perioada 1.I-30.IV.2021, iar…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…