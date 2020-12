RAPORT Pandemia Covid-19 a REDUS salariile femeilor: 'Instabilitatea socială şi economică ar fi devastatoare' Salariile lunare au scazut sau au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), persoanele cele mai afectate fiind femeile si cele cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), transmite Reuters. In viitorul apropiat criza "va duce probabil la presiuni masive descendente asupra salariilor. In timp ce salariile au scazut sau au crescut mult mai lent in doua treimi din tarile pentru care sunt disponibile datele, in restul de o treime cresterea salariilor a fost cauzata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

