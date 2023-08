Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de oficiali si membri ai armatei din Afganistan au fost uciși de cand talibanii au preluat controlul, indica un raport ONU.Peste 200 de membri ai fostei armate, ai forțelor de ordine și ai guvernului din Afganistan au fost uciși de cand talibanii au preluat controlul, a anunțat marți misiunea…

- „Nu mai exista libertatea femeii”, a declarat pentru CNN Mahbouba Seraj, o activista afgana pentru drepturile femeilor, dupa o serie succesiva de decizii care au impus o legislație represiva și brutala in intreaga țara. Marți s-au implinit doi ani de cand Kabulul a cazut in mainile talibanilor, care…

- Guvernul taliban din Afganistan sarbatoreste marti, zi declarata sarbatoare nationala, a doua aniversare a preluarii controlului tarii prin diverse manifestari si printr-o declaratie care vorbeste despre revenirea sa la putere, relateaza AFP.

- Trei persoane au fost ucise, iar alte sapte au fost ranite intr-o explozie, a carei cauza era necunoscuta imediat, luni, intr-un hotel, in orasul Khost, in estul Afganistanului, in apropierea frontierei cu Pakistanul, anunta autoritatile locale, relateaza AFP.Un purtator de cuvant al Politiei din…

- Experți americani au realizat o analiza privind asigurarea securitații in Aeroportul Internațional ChișinauIn Aeroportul Internațional Chișinau a avut loc vizita de lucru a experților Autoritații Vamale si de Protecție a Frontierei a SUA. Aceștia au realizat o analiza a procesului de asigurare a…

- Liderii PNL s-au reunit, luni dimineața, intr-o ședința informala, pentru a discuta strategia de comunicare dupa scandalul „azilelor groazei”. Membri din conducerea liberalilor susțin ca „cel mai probabil o sa fie demis Marius Budai, ministrul Muncii, daca scandalul nu se va stinge”.La ședința de la…

- Comandantul politiei din Tel Aviv a anuntat miercuri ca demisioneaza din functie, invocand faptul ca membri ai Guvernului au cerut utilizarea excesiva a fortei impotriva protestatarilor antiguvernamentali, relateaza Reuters.Ami Eshed a evitat sa mentioneze numele ministrul securitatii nationale,…