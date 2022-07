Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de ucraineni vor participa la contraofensiva din sudul Ucrainei și vor incerca sa recucereasca teritoriile ocupate de ruși, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, potrivit Sky News. Ucraina aduna o forța de un milion de persoane echipate cu armament occidental cu scopul de a recupera teritoriul…

- Forțele armate ucrainene au declarat joi, in cadrul unui briefing de razboi, ca cel puțin 31.700 de soldați ruși au fost „lichidați” in Ucraina de la inceputul razboiului din data de 24 februarie. In plus, trupele de aparare au distrus și peste 3.400 de tancuri blindate, peste 550 de operatori UAV,…

- Rusia pare sa fi suferit pierderi devastatoare in randurile ofiterilor de rang mediu si inferior in conflictul cu Ucraina, existand perspectiva unei eficiente militare mai slabe in viitor, a declarat Ministerul Apararii britanic luni, citat de USNews. Comandantii de brigada si de batalion au fost desfasurati…

- Ministrul german al Afacerilor Externe Annalena Baerbock a acuzat, miercuri, Rusia ca blocheaza exporturile de cereale din Ucraina ca arma de razboi, relateaza dpa. „Rusia duce acest razboi cu o alta arma teribila si puternica: foamea, lipsurile. Prin blocarea porturilor ucrainene, distrugand silozurile,…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a votat pentru adoptarea unei rezoluții prin care se inființeaza o ancheta privind acuzațiile de abuzuri comise de trupele rusești in Ucraina. Potrivit Sky News, rezoluția a fost respinsa de China și Eritreea. Au existat și 12 abțineri. Ucraina susține ca a identificat…

- Cetațenii ucraineni au fost „trimiși in Rusia impotriva voinței lor”, confirmand, astfel, informații transmise anterior de autoritațile ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. „Nu avem date, dar am vazut semne aratand ca ucraineni sunt dusi din Ucraina in Rusia”, a spus…

- Doua autobuze trimise sa salveze civili dintr-un oras ucrainean atacat intens de fortele armate ruse au fost date disparute, transmite bbc.com. Potrivit jurnaliștilor britanici, un oficial militar din Popasna, din regiunea Donbas, a spus ca asupra unuia dintre autobuzele conduse de voluntari s-a tras.…

- „De la inceputul invaziei ruse, 503 civili, printre care 24 de copii, au fost ucisi", a declarat intr-un videoclip postat pe canalul sau Telegram guvernatorul acestei regiuni, a carei capitala, Harkov, a fost puternic bombardata de armata rusa.In ultimele 24 de ore, regiunea a suferit 34 de lovituri…