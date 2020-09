Pandemia de coronavirus ameninta sa anuleze un deceniu de progrese in privinta sanatatii femeilor si copiilor, atrage atentia un raport al ONU facut public vineri, potrivit DPA.



Raportul evidentiaza progresele semnificative obtinute de la lansarea, in urma cu zece ani, a miscarii "Fiecare femeie, fiecare copil" a ONU, care a cuprins vaccinarea a peste un miliard de copii si a permis ca numarul deceselor in randul copiilor sub cinci ani sa ajunga la un minim istoric in 2019.



Cu toate acestea, raportul noteaza ca aceste progrese nu au fost raspandite echitabil in lume.

…