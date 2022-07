Raport ONU - India depășește China, în mai puțin de un an: crește…

Populatia lumii va ajunge la 8 miliarde in 15 noiembrie, potrivit unor proiectii ale departamentului economic si social al ONU publicate luni si conform carora India va depasi in 2023 China in topul tarilor cu cea mai mare populatie de pe planeta, relateaza AFP.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele…