Stiri pe aceeasi tema

- Depozitarea ilegala de deseuri si alte infractiuni de mediu raman o afacere de multe miliarde de euro pentru grupari mafiote din Italia, releva raportul anual al unei organizatii ecologiste din Peninsula, transmite dpa. Anul trecut, in plina pandemie, astfel de infractiuni le-au adus gruparilor…

- Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au fost sesizați astazi cu privire la faptul ca pe o platforma betonata din municipiul Lugoj, situata pe strada Herendeștiului, ar fi fost descarcate cinci autotrenuri care transportau…

- Compania de consultanta KPMG lanseaza un program de investitii de 1,5 miliarde de dolari pe o perioada de trei ani pentru dezvoltarea de solutii la problemele de mediu, sociale si de guvernanta (ESG - Environmental, Social, Governance), cu scopul de a-si sprijini clientii in rezolvarea lor. Potrivit…

- Consiliul de Stat din Italia a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green Pass-ul va fi obligatoriu in Peninsula, pentru a putea merge la munca, noteaza Mediafax.…

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au oprit la intarea in țara un TIR incarcat cu 21 de tone de deșeuri de cauciuc, care erau transportate din Bulgaria in Cehia. Politistii de frontiera din Giurgiu au verificat pe sensul de intrare in țara un TIR condus de un bulgar in varsta de 46 de ani.…

- Zecile de mii de tone de deseuri pe care tara noastra le importa anual transforma Romania intr-o adevarata groapa de gunoi a Occidentului, evidentiaza o analiza realizata de Frames Astfel, afacerile cu gunoaie, in special cu cele importate, au ajuns sa reprezinte un business foarte profitabil, estimat…

- Politistii de frontiera bihoreni nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu 16.320 de kilograme de deșeuri constand in imbracaminte uzata, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente necesare importului. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Certificatul verde devine obligatoriu in Italia, incepand de miercuri, 1 septembrie, și in transporturi și școli. La inceputul lunii august, autoritațile din Peninsula au introdus documentul pentru accesul in restaurante și baruri, precum și la spectacole și muzee, relataza