- La caminul de batrani de la Manastirea Bogdanești au fost confirmate peste 70 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Dintre 124 de batrani care stau in Centrul Social Creștin Bogdanești de pe langa Manastirea Bogdanești, 63 sunt pozitivi, iar dintre cei 25 de ingrijitori, 9 sunt confirmați cu coronavirus.…

- Grupul de Comunicare Strategica a efectuat o analiza a epidemiei de coronavirus, pentru saptamana care a trecut. Astfel, potrivit datelor colectate și centalizate, numarul cazurilor noi a scazut cu 10,5%, iar 42% dintre cazuri se inregistreaza in 5 județe. – Numarul de cazuri noi a scazut cu 10.5%…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 51.802 de teste. Pana ieri, 8 aprilie, autotațile prelucrasera 47.207 teste. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 4595 de teste. Se menține rata de aproximativ 10% infectați, raportat la numarul de oameni testați. De la ultima informare…

- Inca o persoana infectata cu noul tip de coronavirus a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 86, a transmis miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie de 45 de ani, din Targu Neamt. Pacienta s-a prezentat pe 30 martie la CPU Targu Neamt, unde s-a pus diagnosticul…

- Numarul deceselor in Romania din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a ajuns, in noaptea de joi spre vineri, la 24. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca al 24-lea deces a fost al unei femei de 80 de ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași, in secția de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, inca 4 decese confirmate cu COVID-19. Numarul total al morților din cauza noului tip de coronavirus a ajuns la 22 in Romania. „19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența…

- Bilantul deceselor persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 12, Grupul de Comunicare Strategica anuntand marti seara, alte doua decese, o femeie de 64 de ani, din judetul Suceava si un barbat de 74 de ani din judetul Ialomita, De asemenea, a precizat ca la precedentul bilant, decesul indicat…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…