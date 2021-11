Raport National Covid-19. O tanara in varsta de 27 de ani, din Constanta, a decedat In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.589 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , dintre care 120 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In intervalul 08.11.2021 10:00 ndash; 09.11.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 487 de decese 238 barbati si 249 femei , din care 25 anterioare intervalului de referinta. Dintre cele 487 de decese, 1 a fost inregistrat la categoria de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

