Raport MT: Metrorex a derulat contracte de asociere dezavantajoase din punct de vedere financiar

- Contractele de asociere in participatiune derulate la nivelul Metrorex au fost dezavantajoase pentru companie din punct de vedere financiar, stabilirea cotelor de participare la impartirea veniturilor obtinute nefiind fundamentata in mod corespunzator, in functie de valoarea aportului fiecarui asociat,…

- "Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita. Am anulat ordinul din 2014, care facea obligatorie invitarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie. Dupa numirea unui consiliu de administratie profesionist, ieri, astazi facem inca un pas pentru…

- Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție, in urma disensiunilor cu ministrul Catalin Drula, a informat clubferoviar.ro . ”Da, discutam aceste aspecte chiar acum, in cadrul Consiliului de Administrație”, a declarat Gabriel Mocanu pentru Libertatea, vineri dimineața. In…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a acuzat ca Metrorex este condus de o „gașca inchisa” care nu iese din cuvantul liderului sindical Ion Radoi. Drept raspuns sindicaliștii au ieșit miercuri sa protesteze in fața Ministerului Transporturilor. Ministrul Catalin Drula susține ca sindicaliștii…

- De cand au venit la butoane, miniștrii USR Plus au declanșat o lupta acerba impotriva colegilor lor liberali din coaliția de guvernare, pe care ii dau jos de peste tot. Iar ministrul Transporturilor, Catalin Drula nu face excepție. Chiar astazi ministrul Drula l-a aruncat peste bord pe Directorul General…

- Asociatii CN APM Constanta, convocati in sedinta ordinara la finele lunii ianuarie Un membru in cadrul Consiliului de Administratie a demisionat Catalin Diaconu ii va lua loculActionarii de la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA au fost convocati in sedinta ordinara in data de 28…

- Inspectorul școlar general al ISJ Argeș, Liliana Murguleț, a anunțat astazi ca au fost schimbați prin decizii și cu aprobarea Consiliului de Administrație 39 de directori de unitați școlare. Explicația data a fost ca pe 9 ianuarie au incetat contractele de management incheiate in anul 2016 iar la…