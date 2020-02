Raport Moody's: Cresterea deficitului de cont curent inrautateste conditiile de creditare ale Romaniei Un raport pentru investitori al agentiei de rating Moody's lanseaza un avertisment sever privind efectele cresterii deficitului de cont curent al Romaniei asupra conditiilor de creditare a acesteia.



Largirea deficitului de cont curent pana la 4,7% din PIB (10,5 miliarde de euro) "reflecta dezechilibrele macroeconomice in crestere ale tarii", spune raportul Moody's.



Deficitul de cont curent expune nevoia Romaniei de finantare pe termen scurt la o scadere a increderii investitorilor care o crediteaza.



Situatia este complicata de demiterea Guvernului de catre Parlament,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

