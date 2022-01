Polițista gasita impușcata in Brașov, chiar inainte sa implineasca 29 de ani, s-a sinucis. Aceasta este concluzia medicilor in urma examenului medico-legal. Motivul care ar fi stat la baza gestului necugetat, ar fi o relație extraconjugala a soțului, care avea un copil cu alta femeie. Potrivit medicilor legiști, polițista și-ar fi tras un glonț in […] The post Raport medico-legal: Polițista din Brașov gasita impușcata s-a sinucis. Motivul ar fi fost o relație extraconjugala a soțului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .