Raport Mastercard: Românii se bazează pe numerar pentru majoritatea achizițiilor cotidiene Romanii se bazeaza pe numerar pentru majoritatea achizițiilor cotidiene, dar folosesc in mod uzual și soluțiile de plata digitale, arata un raport al Mastercard difuzat luni la pranz. „Exista un potențial semnificativ de imbunatațire a gradului de ințelegere de catre utilizatori a plaților digitale, nivelul de cunoștințe al consumatorilor romani cu privire la metodele de plata digitale inregistrand 55 de puncte din 100, conform Indicelui Plaților Digitale”, raport dezvoltat de Mastercard, care analizeaza evoluția plaților digitale la nivel național. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

