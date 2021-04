Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea de cult este „amenintata in una din trei tari” la nivel mondial, din cauza incalcarilor care au crescut brusc in ultimii doi ani, a declarat organizatia catolica Aid to the Church in Need (AED) intr-un raport publicat marti, relateaza AFP, transmite agerpres.ro.

- Agentia Europeana a Medicamentului investigheaza 62 de cazuri rare de coagulare a sangelui, la nivel mondial, care au determinat unele tari sa limiteze utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID, a declarat miercuri sefa agenției, Emer Cooke, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Dexametazona este medicamentul care ar salva viața bolnavilor de COVID-19. Potrivit cercetatorilor britanici, pacientii spitalizati cu coronavirus incepand cu luna iunie anul trecut au fost tratati si vindecati. Potrivit Sistemul National de Sanatate (NHS) din Anglia, Dexametazona este eficient și in…

- Un numar atat de mare de nasteri de gemeni nu a mai existat niciodata la nivel mondial, o crestere care se explica prin extinderea Reproducerii Umane Asistate Medical (RUAM) si sarcinile la varste mai inaintate, potrivit cercetatorilor, relateaza vineri AFP preluat de agerpres. Vezi și: Economistul-șef…

- Tortura si maltratarea detinutilor inchisi pentru fapte legate de terorism continua sa se mentina la un nivel ridicat in centrele de detentie administrate de guvernul afgan, informeaza Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) intr-un raport dat publicitatii miercuri,

- sursa foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu Numarul infectarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, conform cifrelor actualizate miercuri de Universitatea Johns Hopkins. Mai exact, 100,2 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus pana in acest moment in toata…