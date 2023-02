Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) investigheaza daca exista vreo legatura intre producatorii cu siropuri de tuse contaminate și decesele a peste 300 de copii din trei țari, a declarat pentru Reuters o persoana familiarizata cu aceasta chestiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat o modificare a liniilor directoare privind perioada de izolare pentru persoanele infectate cu COVID-19, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, cele mai multe fiind din județele Mureș, Bihor, Dolj și Brașov. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca rezervele de vaccinuri impotriva holerei fie s-au epuizat, fie sunt pe final in diferite regiuni ale lumii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca Jeremy Farrar a fost numit in functia de cercetator-sef al institutiei, intr-o perioada in care aceasta se pregateste sa faca fata provocarilor sanitare din epoca post-pandemica, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Noul vaccin dezvoltat impotriva malariei, denumit RTS,S, va fi distribuit pe scara mai larga incepand cu sfarsitul anului viitor, protejand astfel milioane de copii in tarile in care aceasta boala este cel mai des raspandita, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza DPA.…

- Negocierile asupra unui proiect de acord global pentru a combate mai bine urmatoarea pandemie vor incepe la sfarsitul lui februarie 2023, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 46% dintre adultii din Italia si 26% dintre copiii din aceasta tara sunt supraponderali sau obezi, conform unui raport recent, publicat marti, transmite ANSA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…