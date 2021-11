Raport: La cât s-a ridicat cifra de afaceri a industriei jocurilor video din România Industria jocurilor video din Romania a raportat o cifra de afaceri de 218 milioane de dolari, in 2020, in crestere cu 19,1% fata de anul precedent, arata datele studiului anual realizat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA). In perioada analizata, au fost dezvoltate pe plan local 22 de titluri, printre care si celebrele Watch Dogs: Legion si FIFA21, create in birourile locale ale Ubisoft si Electronic Arts. DE asemenea, studiourile independente s-au remarcat prin cateva titluri care au obtinut recunoastere internationala: Door Kickers 2: Task Force North (KillHouse Games),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

