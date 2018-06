Stiri pe aceeasi tema

- Un raport intern al guvernului israelian, marele aliat al administratiei Donald Trump, scoate in relief rezervele Ministerului de Externe al Israelului cu privire la rezultatele recentului summit intre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza France Presse. …

- Donald Trump si Kim Jong Un au semnat marti un document comun, in care liderul nord-coreean se angajeaza la o ”denuclearizare completa a peninsulei coreene”, la finalul summitului lor in Singapore, scrie AFP, care prezinta textul acordului. ”Presedintele Trump si presedintele Kim Jong Un au avut un…

- Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat la telefon, si-au exprimat vointa de a vedea arsenalul Phenianului complet desfiintat si au confirmat ca se vor intalni inaintea unui summit asteptat intre presedintele american si Kim Jong Un, potrivit Casei Albe, relateaza AFP conform News.ro…

- Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care Coreea de Nord comite "acte nebunesti" dupa anularea reuniunii, a avertizat joi seara presedintele american, Donald Trump. Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care…

- Coreea de Nord a amenintat ca anuleaza summitul prevazut luna viitoare intre Kim Jong Un si Donald Trump, daca Washingtonul continua sa pretinda ca ea sa renunte unilateral la arsenalul sau nuclear, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Daca administratia presedintelui american "ne pune cu spatele…

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Dupa ce a spus despre Kim Jong-Un ca este un om "foarte onorabil", Donald Trump sugereaza ca intrevederea cu liderul nord-coreean ar putea fi ANULATA. "Tot ce va pot spune acum este ca ei (nord-coreenii - n.red.) vor sa ne intalnim", a subliniat liderul de la Casa Alba.Marti seara, Donald…