Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica, la prezentarea raportului preliminar al intervenției pompierilor la exploziile din Crevedia, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL controlate in ultima saptamana.La aproape o saptamana…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL, in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. Potrivit acestuia, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de... The post Tragedia de la Crevedia scoate la iveala „bombele cu ceas”. Mii de nereguli constatate in urma controalelor la statiile GPL appeared…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. In cazul a 11 dintre ele s-a decis…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia.Potrivit acestuia, au fost aplicate…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca primul apel dupa explozia de la Crevedia a fost la ora 18,48 iar primele echipaje de interventie au sosit la 19,06. ‘La 18,48, ISU Dambovita a fost anuntat prin 112 despre faptul ca in…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat ca din informatiile sale niciun pompier care a purtat casca si a participat la interventie in urma exploziilor care au avut loc la Crevedia nu are leziuni la nivelul capului, potrivit AGERPRES. Secretarul de stat in Ministerul…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu, fost șef al Poliției Romane, a declarat, duminica dimineața, ca se face o evaluare asupra modului cum au acționat forțele MAI la exploziile din Crevedia. Exploziile s-au produs in seara de sambata, 26 august 2023. Prima explozie s-ar…