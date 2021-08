Raport INSP: 81,2% din cazurile confirmate au fost înregistrate la persoane nevaccinate Raportul INSP pentru saptamana 2 – 8 august arata ca 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. In saptamana 2 – 8 august 2021, 48.6% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Constanța, Ilfov și Timiș. 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate.46.2% din totalul deceselor au fost inregistrate in Iași, Prahova, Teleorman, Vrancea și Argeș.76.9% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate, iar 23.1% la persoane vaccinate cu schema incompleta. De la inceputul pandemiei pana in prezent: 1 din 77 din totalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

