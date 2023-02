Stiri pe aceeasi tema

- Sase din zece tineri cu varste intre 15 si 24 de ani (830 de milioane de persoane), la nivel global, nu vor avea competentele necesare pentru piata muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranzitia la economia verde, arata datele unui raport realizat de PwC, Unicef si Generation Unlimited. Conform documentului…

- Peste 60% dintre tinerii cu varsta intre 15 si 24 de ani de la nivel global (830 de milioane de persoane) nu vor avea competentele necesare pentru piata muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranzitia la economia verde, arata un raport realizat de PwC, UNICEF si Generation Unlimited. Fii la…

- ”Peste 60% dintre tinerii cu varsta intre 15 si 24 de ani de la nivel global (830 de milioane de persoane) nu vor avea competentele necesare pentru piata muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranzitia la economia verde”, arata raportul ”Why the world needs to upskill young people to enable the net zero…

- Peste 60% dintre tinerii cu varsta intre 15 si 24 de ani de la nivel global (830 de milioane de persoane) nu vor avea competentele necesare pentru piata muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranzitia la economia verde, arata un raport realizat de economie, tineriPwC, UNICEF si Generation Unlimited.…

- Șase din zece tineri cu varste intre 15 și 24 de ani (830 de milioane de persoane), la nivel global, nu vor avea competențele necesare pentru piața muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranziția la economia verde, arata datele unui raport realizat de PwC, Unicef și Generation Unlimited.Conform documentului…

- Sase din zece tineri cu varste intre 15 si 24 de ani (830 de milioane de persoane), la nivel global, nu vor avea competentele necesare pentru piata muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranzitia la economia verde, arata datele unui raport realizat de PwC, Unicef si Generation Unlimited. Conform documentului…

- ​Peste 60% dintre tinerii cu varsta intre 15 și 24 de ani de la nivel global (830 de milioane de persoane) nu vor avea competențele necesare pentru piața muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranziția la economia verde, arata raportul ”Why the world needs to upskill young people to enable the net zero…

- ”Tranzitia spre modelul economic cu emisii zero poate proteja piata muncii de riscurile asociate schimbarilor climatice si poate crea pana la 300 de milioane de noi locuri de munca la nivel global pana in 2050”, arata studiul Deloitte ”Work toward net zero: The rise of the Green Collar workforce in…