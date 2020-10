Raport îngrijorător: Puiul ieftin vândut în magazine, un risc pentru sănătate Un raport al unui ONG din Germania arata ca puiul ieftin vandut in supermarketurile din Europa reprezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor. Raportul arata ca au fost gasite niveluri ridicate de superbacterii in puiul vandut de cei mai mari producatori de pasari din UE. Aceste superbacterii ar fi rezistente la antibiotice. Raportul analizeaza produse cumparate din Franța, Germania, Polonia, Olanda și Spania. Carnea de pui cea mai contaminata a fost descoperita la pcompanie germana, la un grup alimentar francez și la unul olandez. La acești producatori, intre 36 și 59% dintre eșantioane erau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

