Stiri pe aceeasi tema

- In primele doua luni din 2018, surplusul importuri/exporturi (excedentul comercial) a crescut in zona euro si in UE, cu pana la 4%. In acelasi timp, Romania a avut un decalaj importuri/exporturi (deficit comercial) in crestere cu 0,4 puncte procentuale, arata un raport Eurostat.

- Politica fiscala restrictiva ar putea conduce la incetinirea cresterii economice la 4,4% in 2018 si la 3,6% in 2019, in timp ce conflictul dintre ramurile executiva si cea legislativa a guvernului pe de o parte si cea judiciara pe cealalta parte s-ar putea intensifica, potrivit unui raport publicat…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele Eurostat.

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. Potrivit unui studiu al Eurostat, in 2017, indemnizatia salariatului primita pe ora lucrata a fost in medie, de 23,1 euro in Uniunea Europeana si de 26,9…

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, noi avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele…

- Politistii de la Serviciul Rutier al IPJ Dolj au aplicat aproape 150 de amenzi in valoare de peste 63.000 de lei in urma unei razii de amploare efectuate joi in municipiul Bailesti, judetul Dolj, in cadrul careia au legitimat 430 de persoane si au controlat 318 autovehicule, potrivit AGERPRES.Citeste…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat, citeaza AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Prima REACTIE a Laurei Codruta Kovesi,…