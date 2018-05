Raport îngrijorător cu privire la poluarea aerului Cei mai vulnerabili sunt locuitorii tarilor sarace din Africa si Asia, unde au loc cele mai multe dintre decese. De asemenea, 90 la suta din populatia planetei respira aer murdar. Un sfert dintre cazurile de boli de inima, cancer pulmonar si atac cerebral pot fi atribuite poluarii atmosferice. Organizatia Mondiala a Sanatatii acuza statele lumii ca nu actioneaza suficient de rapid pentru a elimina noxele din aer. De asemenea, a recomandat imbunatatirea accesului la energie curata, pentru a reduce poluarea. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 7 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza expunerii la aer poluat, potrivit unor estimari realizate de expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza DPA. Poluarea ambientala (a aerului din exteriorul cladirilor) a cauzat 4,2 milioane de decese in 2016, in timp ce…

- In fiecare an, pe 28 aprilie, Organizatia Mondiala a Muncii sarbatoreste Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca, zi in care miscarea sindicala onoreaza memoria victimelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale. In aceasta zi sunt organizate simultan in intreaga lume actiuni…

- Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a afirmat vineri, la evenimentul "Aplicarea Regulamentului European privind Datele cu Caracter Personal in Sanatate", ca Romania impartaseste angajamentul politic al UE si obiectivele stabilite cu privire la digitalizarea acestui sector, se arata intr-un comunicat…

- In Romania exista boli care sunt eradicate sau sunt pe cale sa fie eradicate chiar și in țarile Africii. Diferența dintr noi și aceste țari? - rata de vaccinare. Citeam ieri o știre conform careia Organizația Mondiala a Sanatații a declarat Africa libera de virusul poliomielitei in urma campaniilor…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Ilfov, toate cele 6.587 de doze de vaccin antigripal primite pana acum (deși ministerului Sanatații i-au fost solicitate 11.000 de doze) și destinate imunizarii persoanelor aflate la risc din județ au fost repartizate medicilor de familie, unitaților cu paturi,…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca bauturile foarte fierbinți cauzeaza cancer! Agenția Internaționala pentru cercetarea cancerului clasifica bauturile fierbinți ca fiind cancerigene. Prin bauturi fierbinți ne referim la o temperatura a lichidului de peste…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat lista anuala de afecțiuni letale care ar putea provoca urmatoarea epidemie, cerand totodata accelerarea cercetarii pentru gasirea tratamentelor optime pentru acestea.

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat in 2017 ca numarul persoanelor care sufera de depresie a crescut cu 18%, ajungandu-se la 322 de milioane de oameni la nivel global. Motivele care cresc riscul ca depresia sa intervina in viața oamenilor sunt saracia, lipsa unui loc de munca, pierderea…