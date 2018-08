Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Blaj a realizat, in 2018, cele mai mari investitii din venituri proprii din ultimii 15 ani. Acestea sunt in valoare de 1.774.020 lei, suma provenind din serviciile medicale decontate de Casa Judeteana pentru Asigurari de Sanatate Alba.

- R.Moldova va primi un credit de 80 milioane euro de la Banca Europeana de Investiții pentru interconectarea electrica cu Romania. Aceasta dupa ce astazi Parlamentul a ratificat contractul de finantare semnat cu BEI la 20 decembrie 2017.

- Problemele industriei de aparare au fost discutate, joi, in judetul Dambovita, de autoritatile judetene, parlamentari de Dambovita, cu secretarul de stat in Ministerul Economiei, Ion Radu si alti doi reprezentanti din minister.

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic – Investiții, informeaza ca s-a finalizat procedura de achiziție publica pentru incheierea contractelor subsecvente de lucrari de reparații curente la unitațile de invațamant preuniversitar de stat din municipiu. Astfel, contractele respective…

- Investiții in domeniul sanitar, la infrastructura școlara, creșterea economica a comunei – cu toate aspectele presupuse de aceasta: crearea rețelelor de apa, canalizare, dezvoltarea sistemului de iluminat – se numara printre prioritațile autoritaților locale din comuna Sita Buzaului. Primarul Nicolae…

- Complexul Energetic Oltenia si-a planificat pentru acest an un buget de investitii de 810 milioane de lei, cea mai mare suma urmand sa fie alocata pentru centrala Rovinari, potrivit datelor postate pe site-ul companiei, informeaza Agerpres.

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant…