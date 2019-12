Raport: În Serbia există un nivel ridicat de încălcare a democrației și a libertăților mass-media Serbia se afla într-o situație de criza politica într-un moment delicat înaintea alegerilor parlamentare, a declarat miercuri Tanja Fajon, șeful delegației la Comitetul parlamentar de stabilizare și asociere a Serbiei la UE, la masa rotunda de la Bruxelles privind condițiile electorale din Serbia, potrivit Rador.



"Exista un nivel ridicat de încalcare a democrației și a libertaților mass-media, deoarece programele cu frecvența naționala nu reprezinta toate partidele politice în condiții de egalitate, ceea ce este inacceptabil", a apreciat Fajon

Sursa articol: hotnews.ro

