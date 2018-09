Raport: In Romania, numarul de ani de viata sanatoasa pierduti din cauza poluarii, mai mare decat in India

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui raport al Curții de Conturi a Uniunii Europene, Romania pierde in fiecare an aproximativ 1,5 ani de viața sanatoasa din cauza poluarii aerului. Cifra nu poate parea mare dar ea ne pune intr-o situație mai rea decat a Indiei și doar puțin mai buna decat a Indiei. Citiți…

- Speranta de viata a europenilor continua sa evolueze, dar obezitatea si excesul de greutate intr-o proportie crescanda in randul populatiei risca sa inverseze aceasta tendinta, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un raport prezentat la Londra, transmite AFP. Publicat din…

- Romania inregistreaza record dupa record in Uniunea Europeana. De data aceasta vorbim de salariile din administratia publica, in raport cu cele din mediul privat. In tara noastra, acest raport este cel mai ridicat din UE, respectiv 165%. Asta inseamna...

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.…

- Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR), filiala Argeș, a organizat cursul cu tema ,,Beneficiile Alaptarii”. Acest curs se inscrie in cadrul evenimentelor ce se desfașoara, in perioada 1-7 august, cu ocazia Saptamanii Mondiale a Alaptarii.…

- Poluarea, aglomeratia si teama ca obiectivele sa fie distruse sunt principalele motive pentru care turismul da batai de cap autoritatilor. Insa, e drept, tot turismul aduce bani comunitaților locale si ajuta la inființarea de locuri de munca. Astfel ca, in diferite zone ale lumii, se incearca mentinerea…

- Președintele Iohannis, mesaj catre majoritatea PSD-ALDE: ”Sa conduca pentru romani, nu ca sa scape un lider de inchisoare”, a spus șeful statului, aratand ca va retrimite la CCR Legea 303 privind statutul magistraților, dupa ce a fost reexaminata și in Parlament. Șefului statului a anunțat ca Legea…