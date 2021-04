Stiri pe aceeasi tema

- Rata generala de incarcerare - adica numarul de detinuti la 100.000 de locuitori - a continuat sa scada usor in Europa in 2020, confirmand astfel o tendinta care a inceput in 2013, releva Statistica penala anuala a Consiliului Europei (SPACE ) privind populatia din inchisori pe 2020, facuta publica…

- Vicepremierul Romaniei, Dan Barna, crede ca rezultatele in urma masurilor luate ar putea sa se vada in aproximativ 3 sau 4 saptamani. El le cere romanilor sa fie vigilenți, tocmai pentru a putea trece mai repede peste aceasta perioada dificila.Citește și: VIDEO - Vicepremierul Dan Barna, despre legile…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. In ședința CMBSU de azi s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate…

- Consiliul Europei a constatat progrese ''insuficiente la nivel global'' din partea Austriei in materie de lupta anticoruptie in mediile judiciare sau politice, indica un raport publicat luni de Grupul de state contra coruptiei (GRECO, organism al Consiliului Europei), transmite AFP, potrivit AGERPRES.…

- Guvernul vrea sa suspende temporar activitatea firmelor care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei. Premierul Florin Citu a anuntat ieri ca va fi elaborat un act normativ in acest sens, in conditiile in care foarte multi operatori economici platesc amenzile si incalca in continuare reglementarile…

- Guvernarea PNL se dovedește una dezastruoasa, Romania atingand un deficit record pentru ultimii 30 de ani. Masurile gandite și aplicate de Orban și Cițu s-au dovedit nepotrivite, marind constant gaura bugetara, in loc sa indrepte situația pe care tot ei au creat-o. Ascunși in spatele așa-ziselor urmari…

- Scolile ar trebui redeschise pe 8 februarie Mai mult de trei sferturi dintre români considera ca școlile ar trebui redeschise pe 8 februarie. Este una dintre concluziile unui barometru realizat la nivel național de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde…