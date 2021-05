Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un raport publicat miercuri, organismul anticoruptie al Consiliului Europei (GRECO) concluzioneaza ca nivelul de respectare de catre Romania a recomandarilor sale de prevenire a coruptiei cu privire la parlamentari, judecatori si procurori ramane per ansamblu la un nivel nesatisfacator, in ciuda…

- Romania a primit calificativul „nesatisfacator” in cel mai recent raport al GRECO , iar premierul Florin Citu a afirmat ca raportul organismului anti-coruptie al Consiliului Europei arata ca Romania este „pe drumul cel bun”, iar actuala guvernare nu va mai „abuza” Legile Justitiei, informeaza Agerpres…

- Romania nu s-a conformat in mod satisfacator recomandarilor privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, arata raportul Grupului de State impotriva Coruptiei...

- Romania continua sa aiba restante in ceea ce priveste reformele in justitiei si lupta impotriva coruptiei. Tara noastra a aplicat doar putin peste o treime dintre recomandarile organismelor europene in acest sens. Concluzia rezulta din cel mai recent raport al GRECO, organismul specializat in acest…

- Nivelul de respectare de catre Romania a recomandarilor GRECO de prevenire a coruptiei cu privire la parlamentari, judecatori si procurori ramane per ansamblu la un nivel nesatisfacator, se arata intr-un raport publicat miercuri de organismul anticoruptie al Consiliului Europei.

- Romania a implementat satisfacator doar 5 din cele 18 recomandari din raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO). Organismul anticoruptie al Consiliului Europei arata, in ultimul raport pentru Romania ca, per ansamblu, autoritatile par a fi hotarate sa inverseze sau sa abandoneze multe dintre…

- Guvernele ar trebui sa gestioneze in mod riguros riscurile privind coruptia care au aparut din cauza necesitatii adoptarii unor masuri extraordinare pentru a combate pandemia de COVID-19, printre care infuzia unor sume mari de bani in economie pentru a reduce impactul sau economic si social, indica…

- Consiliul Europei a constatat progrese ''insuficiente la nivel global'' din partea Austriei in materie de lupta anticoruptie in mediile judiciare sau politice, indica un raport publicat luni de Grupul de state contra coruptiei (GRECO, organism al Consiliului Europei), transmite AFP.…