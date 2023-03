Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL s-au luptat aproape un an de zile in Parlament sa goleasca de conținut legea avertizorului de integritate, numai ca șemecheria romaneasca n-a ținut la Bruxelles. Comisia Europeana a blocat tranșa a doua din PNRR in valoare de 3, 2 miliarde de euro inclusiv din cauza modu ...

- O judecatoare a blocat acțiunea statului roman de a recupera 1,4 miliarde de lei de la imperiul fraților Micula. Comisia Europeana e uimita de aceasta decizie și de inacțiunea statului roman in recuperarea banilor, potrivit Newsweek.

- Consiliul Județean Bacau a votat, in ședința de marți, bugetul pentru anul 2023. Alocarile aprobate sunt de „71% – dezvoltare, 29% – funcționare”, potrivit președintelui Valentin Ivancea. Prioritați de la bugetul județului sunt cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene și investițiile in asociere…

- In 2021, Romania a importat produse din China in valoare de peste 6 miliarde de euro, cu peste 1,1 miliarde mai mult decat in 2020, arata datele transmise de INS. De la chinezi importam aproape orice- de la sapun, imbracaminte, miere (multa miere), antibiotice, aproape orice.

- Dupa proiectele majore de extindere din 2014 și 2015, Canalul Suez a adus statului egiptean 7,5 miliarde de euro in 2022, continuand sa doboare recorduri cu cea mai „mare” cifra de afaceri din istoria acestei rute cruciale pentru comerțul maritim mondial. Cifra reprezinta o creștere de 25% fața de anul…

- Datoria atrasa de Trezoreria Poloniei a crescut cu aproape 28 de miliarde de zloti (6 miliarde euro) doar in luna decembrie, si cu 100 de miliarde de zloti (21,2 miliarde euro) in tot anul 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pana la ora 2:00 AM, in 22 ianuarie, Gala Sarbatorii Primaverii a totalizat 11,011 miliarde de vizualizari in toate mediile de comunicare, 50,51% fiind utilizatori tineri cu varste cuprinse intre 15 și 44 de ani. In ceea ce privește televiziunea, audiența totala a ajuns la 20,61%, iar cota totala a…

- Statele Unite sunt pe cale sa finalizeze un pachet uriaș de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare totala de aproximativ 2,5 miliarde de dolari in armament, incluzand, pentru prima data, vehicule de lupta Stryker, au declarat pentru CNN doua surse.