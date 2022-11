Raport FMI: Perspectivele economiei mondiale devin mai sumbre

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele economiei mondiale sunt chiar mai sumbre decat cele previzionate luna trecuta, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International, care citeaza studii recente privind inrautatirea activitatii economice si a serviciilor, transmite Reuters. Perspectivele mai sumbre vin in urma inaspririi…

- Perspectivele sumbre pentru moneda naționala: Leul se va deprecia anul viitor in raport cu euro In cursul anului viitor leul se va deprecia in raport cu euro, iar cursul de schimb va ajunge la 5,05 lei/euro…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat vineri ca inflatia ridicata, inasprirea politicilor monetare, presiunile valutare si iesirile de capital cresc povara datoriei in multe tari in curs de dezvoltare si ca este nevoie urgent de mai multe progrese. Ea a spus ca a discutat aceste probleme…

- Riscurile in jos continua sa domine perspectivele economice mondiale iar unele tari ar urma sa intre in recesiune in 2023, dar este mult prea devreme sa spunem daca va avea loc o recesiune globala extinsa, a declarat joi purtatorul de cuvant al Fondului Monetar International, Gerry Rice, transmite…

- Perspectivele economice pentru Germania sunt sumbre din cauza cresterii pretului energiei si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare, a avertizat vineri Ministerul de Finante, un mesaj intarit de avansul record al preturilor de productie, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent…

- Familiile germane vor plati 480 de euro mai mult la gaze dupa ce Guvernul de la Berlin a introdus o taxa care sa ajute companiile de utilitați sa acopere costurile cu gazele, dupa ce Rusia a redus livrarile, scrie Reuters . Aceasta suprataxa vine pe langa creșterea facturilor ca urmare a majorarii prețurilor…