Raport: Firmele din industria lemnului, active în Româna, recoltează 33% din creşterea anuală a pădurii Operatorii economici care activeaza in industria lemnului din Romania recolteaza un volum de 33% din cresterea totala anuala a padurii, in timp ce media europeana se situeaza in jurul a 63%, iar primele trei tari europene – Cehia, Tarile de Jos si Germania – inregistreaza o pondere de peste sau aproape de 100%, arata datele incluse intr-un raport PwC, prezentat miercuri intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, raportand volumul de lemn recoltat (inclusiv pierderile) la cresterea anuala a padurii disponibile pentru lemn (FAWS), Romania recolteaza in jur de 44%. “Este important… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

