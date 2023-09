In 2022, vicecampioana a inregistrat o pierdere de circa 1,5 milioane de euro, in condițiile in care a raportat venituri mari de la UEFA # In 2023, incasarile de la forul european sunt aproape de 10 ori mai mici, astfel ca diferența dintre venituri și cheltuieli va fi imensa, se apropie de 5 milioane de euro Anul 2023 va fi un an prost pentru FCSB din perspectiva financiara. Cu mult mai slab decat 2022, in care oricum clubul a raportat o pierdere de 1,5 milioane de euro. ...