- "Nu cred in aceste cai de boicot și in aceste forme de manifestare a nemulțumirilor", a raspuns Boloș, intrebat fiind cum comenteaza declarațiile fostului ministru al Energiei Razvan Nicolescu, care a afirmat ca OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate sa ramana in Romania, deoarece compania…

- Tot mai multe afaceri și companii romanești anunța rand pe rand ca vor renunța la parteneriatele cu austrieciii, dupa ce Austria a dat un vot negativ pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Acum a venit randul unui hotel din Alba Iulia sa anunțe ca va renunța la toate rezervarile facute de…

- Cum a reușit de fapt Croația sa caștige votul Austriei pentru intrarea in Schengen. Planul la care a recurs Țarile Uniunii Europene au fost de acord, saptamana trecuta, sa permita Croației sa iși deschida complet frontierele și sa participe la zona europeana de calatorie fara verificari de identitate.…

- Dupa ce zilele trecute Austria a votat impotriva candidaturii Romaniei la Schengen, mai mulți romanii au amenințat cu boicotarea firmelor austriece de la noi din țara, printre care se afla și OMV Petrom. O astfel de acțiune se desfașoara astazi la benzinaria OMV din Focșani, unde mai mulți șoferi, unii…

- Situație incredibila dupa ce romanii au amenintat cu boicotarea firmelor austriece! Majoritatea cetațenilor au ramas uimiți de schimbarile facute recent. Prețurile arata foarte bine pentru mulți dintre ei. Iata cat este pragul la benzina in contextul scandalului si amenintarilor cu boicot din partea…

- Conform unei anchete jurnalistice, se pare ca s-a aflat tertipul prin care Croatia a obtinut „unda verde” de la Austria pentru accederea la spatiul Schengen. Austriecii ar fi primit asigurari ca le vor fi livrate gaze naturale de la un terminal LNG proaspat inaugurat in Croația. Al doilea – a fost amenințat…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis vineri, 9 decembrie, ca iși menține recomandarea ca romanii sa cumpere doar produse fabricate in țara noastra, aceasta fiind „cea mai buna lecție pe care o putem da” Austriei, care a refuzat aderarea Romaniei in Schengen.„Și inainte de votul pentru admiterea…

- Ministerul de Interne al Austriei a publicat noi date privind migrația ilegala, care arata ca Romania și Bulgaria sunt pe ruta traficului, statul roman fiind pe locul patru in topul traficanților, cu doar cateva ore inainte de votul privind aderarea la Schengen.