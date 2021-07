Stiri pe aceeasi tema

- Unul din patru cetateni ai UE a raportat ca se simte izolat in primele luni ale pandemiei de COVID-19, potrivit unui raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, prezentat luni. Raportul contine cele mai recente dovezi stiintifice privind singuratatea si izolarea sociala in UE…

- Unu din patru cetateni ai Uniunii Europene a declarat ca se simte izolat in primele luni ale pandemiei de Covid-19, potrivit unui raport realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene publicat luni.

- Certificatul digital Covid, realizat pentru a facilita libera circulație pe timpul pandemiei, a intrat in vigoare in aproape toata Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, de la 1 iulie. Cu toate acestea, este inca posibil ca un stat membru sa introduca restricții daca situația sanitara a țarii sau a…

- Cel mai recent sondaj de opinie al Parlamentului European arata ca sprijinul pentru UE ramane ridicat, in pofida pandemiei. In acelasi timp, mai mult de jumatate dintre europeni resimt sau se asteapta sa resimta impactul COVID-19 asupra situatiei financiare personale. La nivelul Romaniei, 76% dintre…

- Un nou sondaj Eurobarometru comandat de PE si realizat in perioada martie – aprilie 2021 arata impactul din ce in ce mai puternic al pandemiei de COVID-19 asupra vietii personale si a situatiei financiare a cetatenilor. Opt din zece respondenti stiu ce face UE pentru a combate consecintelor pandemiei,…

- Doua rapoarte ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind pandemia de COVID-19, care vor fi prezentate la viitoarea sa adunare generala, recunosc reactia lenta a organizatiei in primele luni ale crizei sanitare in ceea ce priveste emiterea de recomandari si adoptarea de masuri, a relatat EFE…