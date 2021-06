Raport Ericsson ConsumerLab: Obiceiurile online, adoptate în ultima perioadă, se vor menține și după pandemie Ericsson a lansat cel mai mare studiu realizat pana in prezent printre utilizatorii de tehnologie, reprezentativ pentru 2,3 miliarde consumatori din 31 de țari. Aceștia au declarat ca vor utiliza in medie 2,5 servicii online noi in plus pana in 2025, iar timpul petrecut online va crește cu zece ore pe saptamana. Un nou raport Ericsson realizat in randul consumatorilor de tehnologie anticipeaza ca tendința de translatare in mediul online a unei parți importante a activitaților cotidiene, determinata de pandemia globala Covid-19, se va menține la nivel global chiar și dupa incheierea pandemiei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

