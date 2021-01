Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vizitatorilor internationali in Spania a scazut in noiembrie cu peste 90%, dupa ce autoritatile au impus noi restrictii de calatorie pentru a atenua efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INE), transmit EFE si Reuters, informeaza…

- Sectorul aviatic european s-a prabușit din cauza pandemiei: pierderi de peste 56 mld. euro in 2020, jumatate din aeronave ținute la sol și aproape 200.000 de locuri de munca desființate Pierderile nete ale companiilor aeriene, aeroporturilor si furnizorilor de servicii de navigatie aeriana (ANSP) sunt…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza 748 de sectii de votare in strainatate, la alegerile parlamentare, care indeplinesc conditiile sanitare pentru prevenirea infectarii cu COVID-19. Sunt cu 331 de secții in plus fata de 2016, a afirmat joi reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese…

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit Mediafax. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%.…

- Numarul românilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus ramâne 6.864, iar cel al deceselor - 126, informeaza, sâmbata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, 1.935 de români au fost confirmati, pâna…

- Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Numai in Statele Unite sunt peste 9 milioane de cazuri, iar epidemia se extinde rapid. In timp ce in Europa a durat aproape noua luni pentru a se ajunge la primele 5 milioane de cazuri de…

- ”Tehnologia blockchain va fi adoptata la scara larga in intreaga economie globala pana in 2025 si are potentialul de a creste PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari in urmatorul deceniu”, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”. Potentialul tehnologiei…

- Joi noaptea, la ora 24.00, a expirat termenul de inscriere pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Mai puțin de 40.000 de romani din diaspora au optat pentru aceasta varianta. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri…