Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va ține, joi, o noua sedinta de lucru privind gestionarea pandemiei de COVID-19.La intțlnire vor participa prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si coordonatorul campaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, marti, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea marti, 15 decembrie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19”, a anuntat,…

- Autoritatile lucreaza pentru extinderea capacitatii spitalelor Autoritatile lucreaza pentru extinderea capacitatii spitalelor care trateaza pacienti cu COVID. Presedintele Klaus Iohannis a analizat, marti, evolutia epidemiei de coronavirus, împreuna cu premierul interimar, Nicolae…

- Klaus Iohannis le calca pe urme politicienilor care prezinta grafice la televiziuni sau conferințe de presa ținute la sediile de partid. La Palatul Cotroceni, Iohannis a prezentat cum a inceput sa scada numarul de noi cazuri de COVID-19 in Romania, dupa impunerea carantinei in anumite localitați. …

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va avea , miercuri, la Palatul Cotroceni o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea pandemiei de coronavirus. La discuții sunt așteptați Ludovic Orban, ministrul Sanatații și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.Ședința…

- Președintele Klaus Iohannis susține miercuri, de la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa noua sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19. La intalnirea care a inceput la ora 13.00, au participat prim-ministrul Ludovic Orban,…

- Premierul Ludovic Orban a decis, la intalnirea de lucru de duminica la Palatul Victoria cu Nelu Tataru, Raed Arafat, seful IGSU Dan Paul Iamandi si directorul Inspectiei Sanitare de Stat Mioara Comana, ca echipe mixte ale DSP si IGSU sa inceapa de luni controale „in toate sectiile de terapie intensiva…

- Dupa tragedia din ATI Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale in ATI, noteaza Mediafax.…