Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, in incercarea de a tine sub control inflatia, care a crescut peste așteptari. Un efect negativ va fi insa scumpirea creditelor și creșterea dobanzilor pentru creditele in derulare. Dobanda…

- Centrul Național Anticorupție a facut publice secvențe din convorbirile angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, reținuți in aceasta dimineața și care sunt cercetați in cadrul unui dosar complex, pornit pe 23 iunie 2021, inclusiv pe zeci de cazuri in care ar fi pretins mita de la…

- Curtea Militara de Apel București a pronunțat o prima sentința in dosarul generalului Iulian Gherghe, fost adjunct al DGIA, acuzat de mai multe fapte, printre care și delapidarea fondurilor de razboi ale Direcției Generale de Informatii a Armatei. Fostul director adjunct al serviciului secret al Armatei…

- Președintele Maia Sandu a participat la evenimentul festiv dedicat aniversarii a 30-a de la crearea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), precum și Zilei lucratorului organelor securitații statului marcata astazi, 9 septembrie. In mesajul sau, șefa statului a transmis succes tuturor…

- Fostul procuror anticorupție Eugeniu Rurac, care a instrumentat mai multe dosare de rezonanța, printre care și dosarul „Metalferos” și care in 2020 și-a dat demisia din organele procuraturii activeaza in cadrul Serviciului de Informație și Securitate (SIS). Potrivit unor surse, Rurac a fost numit in…

- Componența Consiliului Suprem de Securitate (CSS) va fi modificata. Despre aceasta a anunțat președintele țarii, Maia Sandu, dupa o noua ședința a CSS, transmite Știri.md. "Componența Consiliului Suprem de Securitate va fi modificata. Astazi a avut loc ședința in componența veche, pentru…

- Un motociclist a fost lovit de o mașina a Biroului Național Anticorupție din Ucraina, in timp ce se deplasa spre sediul Serviciului de Securitate din Ucraina, unde s-ar afla fostul judecator Ceaus. Presa din Ucraina a publicat o secvența video, din care se vede un microbuz albastru care parasește locul…

- In perioada 20-22 iulie, polițiștii din cadrul Compartimentului Sisteme de Securitate, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și sprijinul efectivelor de ordine publica și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Munca Maramureș au acționat pe linia prevenirii…