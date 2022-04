Pentru prima data in 21 de ani, accidentele rutiere nu mai reprezinta principala cauza de deces pentru tinerii din Statele Unite. Dupa cum se arata intr-un articol din New England Journal of Medicine, armele de foc au devenit cauza numarul unu de deces pentru copiii și adolescenții din SUA, inaintea accidentelor de mașina. In ciuda dorinței […] The post Raport devastator pentru Biden. Prima cauza a deceselor copiilor americani first appeared on Ziarul National .