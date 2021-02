Stiri pe aceeasi tema

- Doar 2.050 de refugiați au fost redistribuiti in zece state membre UE, in ultimele patru luni. In acest context, Organizatia umanitara Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) si Consiliul grec pentru refugiati au solicitat Uniunii Europene sa intensifice redistribuirea refugiatilor intre tarile membre.

- Organizatia umanitara Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) si Consiliul grec pentru refugiati i-au solicitat Uniunii Europene sa intensifice redistribuirea refugiatilor intre tarile membre, intr-un raport dat publicitatii luni, informeaza dpa. De la prezentarea de Comisia Europeana…

- Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi a explicat la Antena 3cum vom putea calatori cu un pasaport COVID-19, care sunt persoanele care ar putea sa beneficieze de el si ce se intampla cu persoanele care nu vor sau nu pot sa se vaccineze. Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns, miercuri, la un acord cu privire la recunoașterea reciproca a testelor antigen, in ajunul unui nou summit european dedicat coordonarii luptei impotriva pandemiei de coronavirus. O procedura scrisa a fost lansata pentru confirmarea acestui acord inainte de…

- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care au primit vaccinul impotriva COVID-19 ar trebui sa aiba la vara o libertate de calatorie mai mare decat cei neimunizati, relateaza Reuters. Ministrii pentru afaceri europene ai celor 27 de tari membre…

- In ceea ce privește viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027 și Planul european de redresare economica, au fost adoptate Concluzii ale Consiliului European, prin care sunt aduse clarificari suplimentare cu privire la propunerea legislativa referitoare la condiționalitatea privind protejarea bugetului…

