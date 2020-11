Raport Deloitte: Opt din zece consumatori au avut cel puţin o activitate digitală, în acest an Opt din zece consumatori (82%) au comandat cel putin o data online produse alimentare sau au folosit aplicatii educationale ori dedicate exercitiilor fizice, releva rezultatele studiului Deloitte Global Marketing Trends 2021, publicate miercuri.



Conform cercetarii, mai mult de jumatate dintre acestia (53%) considera ca noile lor experiente online sunt un substitut satisfacator pentru activitatile pe care le desfasurau inainte de pandemie.



In acelasi timp, doua treimi din totalul persoanelor chestionate (66%) au afirmat ca pandemia i-a facut sa aprecieze mai mult solutiile

Sursa articol: agerpres.ro

