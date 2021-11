Raport de vaccinare anti-COVID. Peste 1 milion de romani s-au imunizat cu doza a treia In ultimele 24 de ore, au fost administrate 56.701 de doze de vaccin Pana in acest moment, 1.013.017 de romani s au imunizat cu doza a treiaIn ultimele 24 de ore, au fost administrate 56.701 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnsonamp;Johnson, dintre care 24.792 reprezinta prima doza, 14.161 a doua doza si 17.748 a treia doza conform unei informari transmise duminica, 7 noiembrie 2021, de CNCAV.De la inceputul campaniei de vaccinare anti COVID pe teritoriul Romaniei, din data de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

