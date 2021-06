Stiri pe aceeasi tema

- Social Au inceput inscrierile pentru Evaluarea Nationala/ La simularea examenului, in Teleorman s-au inscris peste 2.000 de candidați iunie 7, 2021 12:52 Absolventii clasei a VIII-a se pot inscrie, incepand de luni, 7 iunie, și pana vineri, 11 iunie, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala,…

- Social 88% dintre elevii inscriși in școlile din județ au participat la Evaluarea naționala de la finalul clasei a VI-a/ Urmeaza elevii claselor a IV-a și a II-a mai 17, 2021 09:27 88% dintre elevii inscriși in școlile din Teleorman s-au prezentat, in perioada 12-13 mai, la Evaluarea naționala a…

- Elevii din clasele a VI-a au avut joi ultima proba de Evaluare Naționala, cea la Matematica și Științe ale Naturii. Rezultatele sunt analizate privind competențele acumulate in clasele V-VI. Nu vor fi trecute in catalog. SUBIECTE EVALUARE NAȚIONALA CLASA a VI-a 2021 – Matematica și Științe ale Naturii:…

- ASTAZI| Evaluare Naționala 2021: Elevii de clasa a VI-a susțin a doua proba, la Matematica și Științe ale Naturii Astazi, 13 mai, elevii claselor a VI-a vor susține proba de Matematica și Științe ale Naturii, in cadrul Evaluarii Naționale. Probele de examen dureaza timp de o ora, iar modelul testelor…

- Astazi, debuteaza Evaluarea Nationala pentru elevii din casa a VI-a. Examenul va fi sustinut cu prezenta fizica. Elevii claselor a VI-a incep, astazi, Evluarea Nationala, cand sustin prima proba, la Limba si comunicare. Dupa cum a anunțat ministrul Educației, probele vor fi susținute cu prezența fizica…

- Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a incepe cu proba de Limba Foto: Agerpres. Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a începe astazi cu proba de Limba și Comunicare, mâine fiind cea de Matematica și Stiințele Naturii. Timpul destinat unei lucrari scrise este de 60…

- Evaluarea Naționala pentru elevii de clasa a VI-a incepe miercuri, 12 mai, cu testul de Limba și comunicare, urmat de testul de Matematica și Științe ale Naturii pe 13 mai, potrivit calendarului Ministerului Educației. Ministrul Sorin Cimpeanu a anunțat ca evaluarea se va susține cu prezența fizica,…

- Elevii din clasele a VIII-a au aflat vineri rezultatele la sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Naționala 2021, desfașurata in perioada 29-31 martie. Potrivit Ministerului Educației, la nivel național procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 65,6%. Rezultate simulare Evaluare…