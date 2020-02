Fondurile acumulate in contul Planului National de Investitii (PNI) nu vor fi utilizate in totalitate, iar obiectivul urmarit privind modernizarea sectorului energetic va fi realizat partial, respectiv un grad de executie al PNI de 58,17% , conform raportului intocmit de Corpul de control al premierului in urma unei actiuni la Ministerul Energiei (ME).



"Avand in vedere faptul ca nu mai exista posibilitatea de a fi incheiate alte contracte cu beneficiarii investitiilor prevazute in PNI, la finalul perioadei de implementare a investitiilor din PNI (anul 2020) nu vor fi utilizate toate…