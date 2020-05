Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a acordat raport de admitere cu amendamente proiectului de lege al Guvernului care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta.

- Purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus si in prezent urmeaza tratament in spital, transmite AFP.''Da, sunt bolnav. Primesc tratament'', a spus Peskov, fara a da alte detalii, potrivit agentiilor…

- Proiectul se va aplica dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul va intra marti dimineata pentru avize si raport in comisiile de specialitate, iar in cursul dupa-amiezii va fi dezbatut si votat de plen, sub rezerva depunerii raportului de catre Comisia juridica, sesizata pe fond. Ședința se va desfașura…

- "In ceea ce priveste dreptul de care beneficiaza un parinte ca sa stea cu copilul, va fi valabil pana la inceputul vacantei scolare. (...) Va face obiectul ordonantei de urgenta pe care o vom adopta tot joi. Joi practic vom adopta prin ordonanta de urgenta toate masurile care au fost stabilite…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca la nivelul Guvernului va fi finalizat marti un raport al starii de fapt in economie pentru a stabili sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19 si care necesita masuri de sprijin si criteriile de aplicare a acestora. …