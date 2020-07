Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din țara trebuie sa se intoarca in școli la toamna, iar procesul de studii sa revina la normalitate. Aceasta este convingerea oamenilor in ceea ce privește modul in care ar trebui sa se desfașoare lecțiile in anul de studii 2020-2021. Oamenii și-au exprimat speranța ca pina la toamna, situația…

- Ziarul Unirea Șcenariul imbinarii orelor fizice cu cele online din toamna pentru elevi, discutate de Raluca Turcan: „Predarea online va trebui sa devina o obisnuinta” Turcan a menționat planurile tuturor instituțiilor: „avem un plan de masuri pregatit de Ministerul Educației. Avem un plan de masuri…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In luna aprilie, cercetatorii de la spitalele universitare din Heidelberg, Ulm, Freiburg și Tubingen au testat aproximativ 2.500 de copii și cate un parinte pentru coronavirus și anticorpi, in cadrul unuia dintre cele mai ample studii din lume, cu efecte imediate…

- Actul normativ prevede setul de masuri necesare in vederea redeschiderii creșelor, gradinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2. Astfel, la intrarea in gradinița, creșa, afterschool o persoana desemnata va asigura fluidizarea sosirilor și fluxului de persoane…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Organizația Mondiala a Sanatații a publicat astazi un raport in care a prezentat date despre sanatatea fizica, relațiile sociale și bunastarea mintala a 227.441 de elevi cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani, din 45 de țari, inclusiv din Republica Moldova. Datele au fost…

- O mama a doi copii, dintre care unul cu alergie, le cere guvernanților sa lase elevii acasa pana in toamna. „Nu e o povara ușoara pentru un copil sa știe ca merge la școala și iși poate imbolnavi familia cand vine acasa… Lasați-i acasa pana in toamna, cumparați-le niște timp, oferiți niște timp medicinei…

- Alexandru Rafila a afirmat, vineri seara, la Digi 24, ca specialistii considera ca reluarea cursurilor in unitatile de invatamant s-ar putea face "gradual", mai intai in universitati si la liceu, pentru ca varsta studentilor si a elevilor de liceu permite respectarea prevederilor conform carora trebuie…