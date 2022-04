Raport: Cum mai stă România la capitolul pandemie 1.046 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in țara noastra, cu 209 mai putine fata de ziua anterioara, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform susei menționate, 127 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala. In total, pana sambata, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.881.322 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Totodata, 21 de decese la pacienti cu COVID-19, 10 barbati si 11 femei, au fost raportate in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.255 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 222 mai puține fața de ziua anterioara, potrivit celui mai recent bilanț.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe…

- Un numar de 1.477 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 125 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 24.000 de teste, a informat, joi, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.764 teste RT-PCR (4.071…

- Ministerul Sanatatii anunta, miercuri, 1.602 cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 465 mai puțin fața de ziua anterioara. Au fost raportate 9 decese. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.602 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), cu 465 mai puțin…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 2.300 de cazuri noi de coronavirus și s-au raportat 18 decese, anunța Ministerul Sanatații. La ATI sunt internate 338 persoane, cu 22 mai puțin decat in ziua anterioara. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.320 cazuri noi de persoane infectate cu…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.332 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 97 mai puține fața de ziua anterioara, iar numarul deceselor noi se ridica la 11, la fel ca ieri, potrivit bilanțului comunicat de Ministerul Sanatații. Este a șasea zi consecutiva in care numarul cazurilor…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.921 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, cu 51 mai puține fața de ziua anterioara, potrivit celui mai recent bilanț oficial. La ora 13.00, autoritațile vor anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- Un numar de 44 de decese la pacienti infectati cu noul coronavirus – 22 de barbati si 22 de femei – au fost raportate in ultimele 24 de ore, dintre care sase anterioare intervalului de referinta, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, dintre cele 44 de…

- *26 de decese in ultimele 24 de ore Numarul persoanelor cu COVID-19 internate in spitale este de 3.716, cu 115 mai mult decat in ziua anterioara, iar la ATI se afla 580 de pacienti, cu 15 mai putin fata de raportarea anterioara, a informat, astazi, Ministerul Sanatatii, citat de Agerpres.Potrivit MS,…