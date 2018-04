Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Raportului de tara privind Drepturilor Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand mai putin de 43 de metri patrati 4 metri patrati de spatiu pentru fiecare detinut.

- Aproape 18.000 de metri patrati de drumuri nationale din raza de activitate a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara au fost inclusi pe lista cu reparatii propuse la iesirea soselelor din iarna. „In perioada 01 aprilie – 30 iunie, la nivelul Companiei Naționale de…

- Incendiu de padure la Racadau, in Brasov. Pompierii intervin, joi, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit intr-o padure din cartierul brasovean Racadau. Inspectoraetul pentru Situatii de Urgenta intervine cu o autospeciala cu apa si spuma si mai multi pompieri, focul extinzandu-se…

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, o treime din cerere venind din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, arata un studiu realizat…

- In Baranca, un catun sarac si uitat de lume din Botosani se afla probabil cea mai inghesuita scoala din Romania. In jur de 220 de elevi si copii de gradinita invata pe o suprafata de maxim 140 de metri patrati.

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Anul trecut, in Romania, P3 a livrat trei noi depozite cu un total de 65.000 de metri patrati in parcul P3 Bucharest. In cursul anului, P3 a semnat contracte de inchiriere de peste 115.000 de metri patrati. constand atat in contracte noi, cat si in reinnoiri si extinderi pentru clienti existenti,…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…