Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 18.000 de metri patrati de drumuri nationale din raza de activitate a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara au fost inclusi pe lista cu reparatii propuse la iesirea soselelor din iarna. „In perioada 01 aprilie – 30 iunie, la nivelul Companiei Naționale de…

- Incendiu de padure la Racadau, in Brasov. Pompierii intervin, joi, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit intr-o padure din cartierul brasovean Racadau. Inspectoraetul pentru Situatii de Urgenta intervine cu o autospeciala cu apa si spuma si mai multi pompieri, focul extinzandu-se…

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, o treime din cerere venind din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, arata un studiu realizat…

- In Baranca, un catun sarac si uitat de lume din Botosani se afla probabil cea mai inghesuita scoala din Romania. In jur de 220 de elevi si copii de gradinita invata pe o suprafata de maxim 140 de metri patrati.

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, a declarat la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el adaugand ca "Eu n-am sesizat un discurs critic al…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Anul trecut, in Romania, P3 a livrat trei noi depozite cu un total de 65.000 de metri patrati in parcul P3 Bucharest. In cursul anului, P3 a semnat contracte de inchiriere de peste 115.000 de metri patrati. constand atat in contracte noi, cat si in reinnoiri si extinderi pentru clienti existenti,…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…