Raport Covid“ judetean: 14 persoane confirmate cu Covid-19, externate la cerere, la Constanta. Alti 93 de pacienti, inca internati

- La data de 9 iunie, in județul Maramureș mai exista internate in spital 15 persoane infectate cu coronavirus, anunța Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Din totalul de 109 persoane confirmate pana acum, 89 au fost vindecate și externate, in timp ce alte cinci persoane au decedat in urma infectarii…

- Doar 6 pacienți cu COVID-19 sunt internați la terapie intensiva, în Cluj-Napoca dintre care 2 din județ. De asemenea, 36 de clujeni se afla internați în spitalele dedicate COVID-19. La Cluj-Napoca, au fost declarați vindecați și externați 510 pacienți, din…

- Prahova are, pana la acest moment, 108 cazuri de coronavirus, patru pacienți fiind testați pozitiv in ultimele 24 de ore. In acest interval, a crescut și numarul celor aflați in stare grava, la Terapie Intensiva.

- Douazeci de cadre medicale de la doua spitale din Iasi au fost confirmate cu noul coronavirus, in aceeasi situatie fiind si 14 pacienti internati in cele doua unitati medicale potrivit news.ro.Potrivit DSP Iasi, la spitalul I.C. Parhon din Iasi au fost depistate cu noul coronavirus 11 cadre…

- Sunt peste 270 de persoane cu doua teste negative de coronavirus și externate, din Timiș, pana luni, 4 mai. Cele mai multe persoane vindecate sunt la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș”. Situatia se refera doar la persoane din Timiș, spitalul avand „la activ” sute de persoane vindicate si externate…

- Autoritațile din Cugir au anunțat, vineri, situația imbolnavirilor din oraș cu noul coronavirus, in urma ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența. Fața de saptamana trecuta (24 aprilie), cand erau 18 cazuri confirmate, la data de 1 mai, erau inregistrate 28 de persoane infectate, dintre…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Instituția Prefectului, județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 20 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 256 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 104 persoane, iar 535 in carantina la…